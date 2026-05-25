Cabo Frio entrega ESF do Parque Burle completamente reformada à população

A Prefeitura de Cabo Frio entregou, na sexta-feira (22), a reforma completa do prédio onde funciona a Estratégia Saúde da Família (ESF) do Parque Burle. Essa é a segunda unidade da rede de Atenção Básica de Saúde que foi inteiramente remodelada; a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Esperança foi a primeira. Ao todo, nesta primeira etapa, será entregue a reforma de dez postos.

Foram executadas intervenções para modernização e ampliação dos ambientes da unidade, de modo a oferecer um atendimento de qualidade aos moradores do bairro e das regiões próximas, bem como assegurar melhores condições de trabalho para os funcionários.

A ESF passou por adequação de salas, consultórios e áreas de apoio; manutenção e adequação das instalações hidráulicas e sanitárias; implantação de novos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem, e de nova iluminação em LED; revitalização da fachada e implementação de acessibilidade segundo as normas técnicas vigentes, entre outras ações.

“Essas unidades precisavam de uma reforma completa há bastante tempo e é muito honroso para a nossa gestão sermos nós a entregá-las revitalizadas. A população merece sempre o melhor atendimento e, por isso, seguimos trabalhando intensamente para que isso seja sempre uma realidade no nosso município”, afirmou a secretária de Saúde, Beatriz Trindade.

Ainda no primeiro grupo de postos revitalizados serão entregues, em breve, as ESFs Guarani, Jardim Peró, Peró, Cajueiro, Maria Joaquina e Botafogo, e as UBS Watson Tavares Filho (PAM Santo Antônio) e Unamar. Além desses, outros serão revitalizados, posteriormente, totalizando 30.