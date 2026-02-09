Pular para o conteúdo

Cabo Frio executa obra de drenagem no bairro Manoel Corrêa

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou na última semana uma obra de melhoria na infraestrutura urbana da Rua Nove, no bairro Manoel Corrêa. A intervenção teve como objetivo otimizar o sistema de drenagem e prevenir transtornos causados por alagamentos.

Os serviços incluíram a substituição de aproximadamente 80 metros de manilhas por tubo PVC, material reconhecido pela maior durabilidade e resistência. Também foram implantadas três caixas de passagem e dois ralos, além da recomposição asfáltica da via, garantindo melhores condições de tráfego e segurança para os moradores.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a obra integra o planejamento contínuo de manutenção da malha urbana do município, priorizando pontos considerados críticos e atendendo às demandas da população.

A Prefeitura informou ainda que novas intervenções semelhantes estão previstas para outros bairros, conforme o cronograma técnico estabelecido pela pasta.

