Cabo Frio: Feira + Forte 2025 já tem mais de 80% dos estandes comercializados

A dois meses da abertura da Feira + Forte 2025, o evento já registra mais de 80% dos estandes comercializados. Do total de 234 espaços disponíveis, cerca de 193 já estão oficialmente vendidos, restando cerca de 25% na área de varejo e apenas quatro no setor de construção civil.

De acordo com o presidente da Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio, Wagner Lucas Oliveros (responsável pela organização da Feira + Forte), os segmentos de alimentação, automotivo, artesanato e food truck já estão totalmente esgotados.

Wagner reforça que o sucesso nas vendas de forma antecipada é um termômetro da confiança dos setores de comércio e indústria de Cabo Frio, que apostam na retomada do evento como vitrine de negócios.

“O ritmo das vendas mostra que os empresários acreditam na Feira + Forte e no trabalho da Associação. Estamos muito próximos de atingir 100% de ocupação já nas próximas semanas, o que comprova a importância do evento para a economia da cidade e da região”, disse.

Segundo o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, a grande procura por espaços no evento sinaliza um novo momento econômico no município.

“Essa grande procura por estandes para a Feira + Forte indica a confiança do empresariado nesse novo momento que Cabo Frio está vivendo, com o aquecimento da economia, a partir da abertura de novas empresas e da criação de novas vagas de emprego. Isso não é por acaso, mas está diretamente ligado a uma gestão municipal menos burocrática, mais eficiente, com maior transparência e credibilidade”, afirma.

Criada em 2004 com o nome de “Feira Forte”, o evento tinha como objetivo enfrentar a concorrência desleal das feirinhas itinerantes de moda que se espalharam por Cabo Frio.

Agora, mais do que uma retomada e um novo nome, a Feira + Forte representa um novo ciclo: a partir da experiência da antiga Feira Forte, a proposta atual traz um formato totalmente reformulado, com foco em resultado, posicionamento de marca e experiência de consumo.

Uma das grandes novidades dessa retomada já começa pela data de realização do evento: de 20 a 23 de novembro, no Espaço de Eventos de Cabo Frio. O período foi estrategicamente escolhido por coincidir com o feriado da Consciência Negra e por anteceder a Black Friday e o Natal, dois dos momentos mais fortes do calendário do comércio.

A edição deste ano também terá uma programação diversificada, incluindo shows, DJs, atrações infantis no fim de semana, sorteio de brindes e até um espaço de podcast. Também haverá sorteio de viagens para o público, que poderá adquirir um pacote único de ingresso a R$ 5 (que dá direito a entrada nos quatro dias da feira), ou optar pelo ingresso diário no valor de R$ 2. Por conta das promoções e atrações, a expectativa é que a Feira + Forte atraia mais de 10 mil visitantes por dia.

Empresários que tenham interesse em participar da Feira + Forte devem entrar em contato pelo whatsapp: (22) 99882-2605 ou pelo email: lutapelocomerciocabofrio@gmail.com