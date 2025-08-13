Cabo Frio fiscaliza construções irregulares no loteamento Monte Alegre

Na manhã desta quarta-feira (13), uma ação de fiscalização conjunta, promovida pela Prefeitura de Cabo Frio, atuou no combate a construções irregulares no loteamento Monte Alegre. A operação contou com a participação de agentes da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, 8ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAM), Guarda Marítima Ambiental, Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e 25º Batalhão da Polícia Militar.

O loteamento, que é regularizado e possui Registro Geral de Imóveis (RGI) para cada unidade, foi alvo de denúncia que apontava parcelamento irregular do solo. No local, as equipes constataram a construção de um alicerce e de várias sapatas em terrenos distintos. O alicerce e as sapatas, em fase de reconstrução, foram removidos. Além disso, duas residências foram notificadas para apresentar documentação que comprove a titularidade das áreas ocupadas.

O parcelamento irregular do solo é crime ambiental, previsto na legislação federal e municipal, e pode causar sérios impactos urbanos e ambientais, como ocupação desordenada, falta de infraestrutura adequada e danos à vegetação nativa.