Cabo Frio: IBASCAF convoca aposentados e pensionistas para realização da prova de vida 2026

O Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (IBASCAF) convoca aposentados e pensionistas vinculados ao órgão para realizar a prova de vida anual entre os dias 1º de junho e 31 de agosto de 2026. O procedimento será coordenado pelo Departamento de Recursos Humanos do Instituto.

O atendimento presencial será realizado na sede do IBASCAF, localizada na Rua Expedicionário da Pátria, nº 118, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Para a realização da prova de vida, é necessário apresentar documento de identificação original com foto.

O Instituto destaca que o procedimento também poderá ser realizado pelo aplicativo Gov.br. Caso não seja possível efetuar a validação digital, o beneficiário deverá comparecer presencialmente à sede do órgão dentro do prazo estabelecido.

Segundo o IBASCAF, a administração poderá solicitar documentos complementares de caráter geral, caso haja necessidade, sendo a relação divulgada com antecedência mínima de 15 dias.

A prova de vida deverá ser realizada pelo próprio beneficiário. Nos casos em que o aposentado ou pensionista esteja impossibilitado de se locomover até a sede do Instituto, será permitida a realização por tutor, curador ou procurador legalmente constituído. Nessa situação, será obrigatória a apresentação de atestado médico com validade máxima de 15 dias, além do respectivo termo de tutela, curatela ou procuração pública.

Para beneficiários residentes fora do município de Cabo Frio, o procedimento poderá ser realizado por videochamada, em casos de impossibilidade de utilização do aplicativo Gov.br. O agendamento deverá ser solicitado dentro do prazo oficial, por meio do e-mail pessoal.rh@ibascaf.rj.gov.br.

Durante a videochamada, aposentados e pensionistas deverão apresentar documento oficial com foto e autorizar a captura de imagem do rosto e da identificação. Caso não seja possível confirmar a identidade do beneficiário, outros documentos poderão ser exigidos.

O IBASCAF também informou que aposentados e pensionistas custodiados em unidades prisionais deverão encaminhar, por intermédio de procuradores, atestado de permanência carcerária emitido em papel timbrado pela instituição prisional ou pela Secretaria de Estado competente. O envio deverá ser feito para o e-mail pessoal.rh@ibascaf.rj.gov.br dentro do período estipulado para a prova de vida.