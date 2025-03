Neste sábado (29), a Prefeitura de Cabo Frio promove um abraço simbólico à Ilha do Japonês, reunindo alunos, esportistas e a sociedade civil em uma ação de conscientização e preservação ambiental. Além do abraço, haverá uma limpeza coletiva do local, em celebração ao Dia Internacional do Lixo Zero.

Concentração: A partir das 7h, no entorno da Ilha.

Travessia gratuita de táxi marítimo: 7h às 8h (ida) | 10h às 11h (retorno).