Cabo Frio impulsiona ações da Economia Azul

A Prefeitura de Cabo Frio tem fortalecido parcerias estratégicas para consolidar as ações da Economia Azul — conjunto de atividades que geram trabalho e renda a partir do mar, com uso sustentável dos recursos naturais e proteção ambiental. Nesse contexto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Secretaria Adjunta de Gestão Territorial e Economia Azul, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pesca, reuniu-se com representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) e do Ministério do Meio Ambiente para discutir a produção de bioinsumos marinhos e as diretrizes do plano de gestão integrada voltado à exploração econômica da costa.

Entre os principais objetivos está a formalização de um Acordo de Cooperação Técnica com a Embrapa Solos, referência nacional no estudo de bioinsumos — produtos de origem biológica utilizados na agricultura, como biofertilizantes, capazes de melhorar a qualidade do solo e reduzir custos de produção. As tratativas com o município foram conduzidas pela equipe da Embrapa Solos, formada pela chefe de Transferência de Tecnologia, Gizelle Cristina Bedendo; pelo supervisor de Transferência de Tecnologia, Fernando Teixeira Samary; e pelos pesquisadores David Vilas Boas de Campos e José Ronaldo de Macedo.

O projeto prevê a participação direta dos pescadores da Praia do Siqueira no manejo das algas, transformando essa matéria-prima em biofertilizantes de alta eficiência, que serão destinados à agricultura familiar do município. Enquanto os estudos avançam, a Prefeitura realiza o zoneamento dos solos para identificar as culturas com maior potencial produtivo. Paralelamente, Cabo Frio se destaca como o único município brasileiro a participar da elaboração de uma Nota Técnica sobre planejamento espacial marítimo, em parceria com o Insper.

O documento conta com a colaboração do coordenador-geral do Insper, Thomas Alvim, e de especialistas como o professor Renato Regazzi. Após a conclusão, o estudo será apresentado na sede da instituição, em São Paulo, e encaminhado ao relator da Lei do Mar, no Congresso Nacional.

Entre os próximos passos estão a formalização dos instrumentos de cooperação, o detalhamento do modelo piloto, a definição de critérios técnicos e ambientais para o manejo das algas e a consolidação das diretrizes de planejamento e ordenamento do uso da zona costeira.

A iniciativa busca integrar as legislações municipal, estadual e federal para o uso ordenado e sustentável da zona costeira, em consonância com os princípios da Economia Azul. “Esse é um passo importante. Estamos construindo uma ponte entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico de Cabo Frio. A proposta é consolidar um ecossistema em que as economias do mar e da terra avancem de forma integrada”, destacou Matheus Mônica, secretário adjunto de Gestão Territorial e Economia Azul.