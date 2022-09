Cabo Frio imuniza mais de 11 mil cães e gatos contra a raiva animal 

A Prefeitura de Cabo Frio retomou a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos no município. As equipes realizaram mais uma etapa de vacinação no último sábado (17), quando 11.248 animais foram imunizados, sendo 8.672 cães e 2.576 gatos. A próxima etapa está prevista para o próximo sábado (24).

Iniciada em junho desse ano, a campanha é dividida em polos de imunização ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro. A vacinação acontece anualmente e os animais devem ser imunizados, a fim de que sejam evitados casos de raiva animal no município. A próxima etapa de vacinação deverá atender bairros como Vila do Sol, Guarani, Manoel Corrêa, Palmeiras, Jardim Caiçara, Parque Burle, Braga, Vila Nova, Passagem e Itajuru.

“Nossa previsão inicial era de que conseguíssemos vacinar nove mil animais, mas esse sábado da campanha foi um sucesso, ultrapassando 11 mil animais vacinados contra a raiva animal. Ao longo de setembro e dos próximos meses, vamos atender outros bairros de Cabo Frio, levando essa campanha tão importante para diversas áreas de Cabo Frio”, disse a coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental, Andreia Nogueira,

A vacinação contra a raiva é destinada a animais a partir de quatro meses de vida e em estado saudável. Fêmeas gestantes e amamentando não devem ser vacinadas. Os tutores ou responsáveis devem levar gatos dentro de caixas para que os felinos não fujam; já os cães devem ser conduzidos ao local de vacinação com coleira e guia. Se o animal apresentar conduta agressiva ou for bravo, deve ser conduzido com focinheira.