Cabo Frio inicia campanha de vacinação bivalente contra a Covid-19

A Prefeitura de Cabo Frio inicia, na próxima terça-feira (28), as ações da Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19. Para 2023, o imunizante disponibilizado será a vacina bivalente, que conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. O primeiro lote deste imunizante foi entregue pelo governo do estado nesta sexta-feira (24).

Segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a aplicação será de forma escalonada por grupos prioritários, previamente definidos pelo Ministério da Saúde.

Para esta campanha, a Secretaria Municipal de Saúde estima que 58.917 munícipes fazem parte do público-alvo selecionado pelo governo federal.

Em Cabo Frio, os imunizantes estão disponíveis nas unidades de saúde, que funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30. A Casa da Criança, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC), no Braga, estão abertos para a vacinação das 8h às 16h.

FASES E GRUPOS PRIORITÁRIOS

Nesta primeira fase, quem deve se vacinar são pessoas acima de 70 anos; os trabalhadores e quem vive em instituições de longa permanência (ILPI) a partir de 12 anos; imunocomprometidos a partir de 12 anos; indígenas; ribeirinhos e quilombolas.

A fase dois começa a partir do dia 7 de março, atendendo o grupo composto por pessoas com idade entre 60 e 69 anos. A fase três inicia no dia 21 de março com a imunização das gestantes e puérperas.

A fase quatro é a partir do dia 18 de abril e contemplará os trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos; população privada de liberdade a partir de 18 anos; adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; e funcionários do sistema de privação de liberdade.

ESQUEMA VACINAL TEM QUE ESTAR COMPLETO PARA RECEBER A DOSE BIVALENTE

Para receber a dose reforço da vacina bivalente, o paciente precisa ter concluído o esquema primário da vacinação contra covid-19, que é composto pelas duas doses monovalentes (Dose 1+ Dose 2).

O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes é, no mínimo, de quatro meses da última aplicação de dose do reforço ou última dose do esquema primário com vacinas monovalentes. É importante levar no dia da vacinação o documento de identificação e a Carteira de Vacina.

A coordenadora de Imunização, Patrícia Freitas, reforça que as vacinas monovalentes para quem precisa iniciar ou completar o esquema vacinal seguem sendo disponibilizadas para toda a população nas Unidades de Saúde.

“Iniciamos mais uma fase de vacinação. No entanto, vale reforçar que as vacinas monovalentes seguem disponíveis nos postos de saúde para quem ainda não completou o esquema vacinal. Ainda não saímos da pandemia, portanto, manter a vacinação em dia, principalmente com essas doses atualizadas contra o coronavírus, permite uma proteção mais efetiva, evitando as formas mais graves da doença.”, ressaltou a coordenadora.

ONDE VACINAR CONTRA A COVID:

Somente vacina bivalente

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

UBS Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, s/nº

todas as vacinas

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança (até 14 anos)

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

UBS Unamar – RJ-106, s/n – km 142

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº