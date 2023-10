Cabo Frio inicia Campanha Outubro Rosa com diversas atividades para a população

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta terça-feira (3) a abertura oficial da campanha Outubro Rosa. A cerimônia oficial contou com a presença dos secretários de Saúde, Bruno Alpacino; de Governo, Luanna Cabral; e de Administração, Marcilene Barreto; que representaram a prefeita Magdala Furtado.

O evento de abertura, que ocorreu durante toda a manhã, ofereceu uma série de atividades, incluindo educação em saúde, orientações sobre a detecção precoce do câncer, práticas integrativas e complementares em saúde (PICs), serviços de beleza, marcação de mamografia e preventivos, além da imunização contra Covid e Influenza.

Profissionais de saúde estiveram presentes para realizar aferições de pressão e glicemia capilar. Essas ações foram realizadas em parceria com a Secretaria de Assistência Social e o Centro de Atendimento à Mulher (Ceam).

Ao longo do mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Estratégias de Saúde da Família (ESF) estão oferecendo diversas ações e orientações voltadas para os moradores das respectivas áreas de abrangência. O foco principal é a ampliação da oferta de cuidados e a detecção precoce do câncer de mama e colo de útero.

O secretário de Saúde, Bruno Alpacino, enfatizou a importância da campanha, ressaltando que o trabalho da Secretaria vai além dos serviços prestados, abrangendo a saúde preventiva, a conscientização e o cuidado com a população.

“Queremos destacar a relevância de que cada mulher mantenha seus exames em dia. A prevenção é o nosso maior aliado na luta contra o câncer, e a saúde da mulher é uma prioridade para nós. O Outubro Rosa é uma campanha que reforça esse compromisso e nos lembra constantemente da importância desse cuidado. Em nome da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, incentivo a todos a se cuidarem, fazerem seus exames regularmente e compartilharem essa mensagem com suas famílias. Juntos, podemos construir uma Cabo Frio mais saudável”, finaliza o secretário de Saúde de Cabo Frio.