Cabo Frio inicia capacitação obrigatória para ambulantes das praias

Cedinho, dezenas de ambulantes já aguardavam na porta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Jardim Flamboyant, para o primeiro dia do curso de capacitação obrigatória. A formação, promovida pela Prefeitura de Cabo Frio em parceria com o Sebrae, é o maior programa de capacitação de ambulantes do Estado do Rio de Janeiro e, além de marcar mais uma etapa importante no processo de ordenamento das praias do município, representa um marco para a cidade. Faltando apenas 55 dias para o verão, o município já se prepara para receber turistas com mais organização e qualidade no atendimento.

A abertura aconteceu na manhã desta segunda-feira (27) e contou com a presença do prefeito Dr. Serginho; do secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho; do secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Vitor Sá; do secretário de Turismo, Davi Barcelos; da coordenadora regional do Sebrae, Ana Cláudia Vieira; e da equipe da Casa do Empreendedor, da Secretaria de Fazenda, que esteve à disposição para tirar dúvidas e auxiliar os trabalhadores no processo de regularização.

O curso, ministrado pelo Sebrae, tem duração de dez horas e aborda temas como boas práticas de higiene, manipulação de alimentos e hospitalidade no atendimento ao turista. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, em turmas nos turnos da manhã e da tarde. Neste primeiro dia, 160 permissionários participam da capacitação. Cada ambulante deve consultar o dia e o horário de sua turma no site da Prefeitura de Cabo Frio: www.cabofrio.rj.gov.br. A iniciativa deve capacitar cerca de 3 mil ambulantes até o fim de novembro e seguirá com novas turmas em dezembro e após a alta temporada, abrangendo também ambulantes de praças e ruas. O curso se tornou requisito indispensável para quem deseja atuar no comércio informal de Cabo Frio.

O prefeito destacou que o objetivo da iniciativa é garantir mais organização, segurança e oportunidades para os trabalhadores locais. “Queremos que o ambulante de Cabo Frio tenha prioridade e trabalhe com tranquilidade, sabendo que está dentro da lei e oferecendo um bom serviço ao turista. Esse ordenamento é uma conquista para todos, tanto para quem trabalha quanto para quem visita nossas praias. Quando o serviço é organizado e de qualidade, todos ganham: o trabalhador, o turista e o município”, concluiu.

Segundo a coordenadora do Sebrae, a capacitação é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. “O ambulante é parte essencial da experiência turística, e investir nesse conhecimento é investir na qualidade do atendimento e no sucesso de cada trabalhador. O que ensinamos aqui vai fazer diferença na rotina de cada um, desde a gestão do negócio até o relacionamento com o público”, explicou.

O coronel Leandro Carvalho reforçou que a ação faz parte de um planejamento mais amplo de ordenamento das praias. “Estamos preparando o município para a alta temporada, e essa capacitação é uma das etapas fundamentais. Além de qualificar o atendimento ao turista, ela contribui para uma melhor gestão do negócio e para o aumento da renda dos ambulantes. Essa ação faz parte do planejamento completo que iniciamos no começo do ano”.

Para Vitor Sá, a iniciativa é um divisor de águas no relacionamento entre o poder público e a categoria. “Essa é uma ação que traz benefícios diretos tanto para quem trabalha quanto para quem frequenta as praias. O conhecimento é o que vai fazer a diferença no dia a dia de cada ambulante e garante um serviço padronizado e de qualidade”, concluiu.

Entre os participantes, Jaqueline Almeida, proprietária do Açaí do Forte, destacou a importância do momento. “É um momento histórico para a cidade. Ver a Prefeitura e o Sebrae juntos, preparando os ambulantes para o verão, é motivo de orgulho para quem trabalha há anos na praia. Esse curso traz conhecimento, organização e segurança, além de valorizar quem dedica a vida inteira ao trabalho nas praias”, destacou.

A capacitação é obrigatória para todos os permissionários e requisito indispensável para a autorização do exercício da atividade comercial. No encerramento, cada ambulante receberá um QR Code de identificação. A certificação final será entregue em cerimônia com data ainda a ser marcada. É importante destacar que o feriado do Dia do Servidor Público, que será comemorado na sexta-feira (31), não altera o cronograma de aulas.