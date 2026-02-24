Cabo Frio intensifica fiscalização dos carrinhos a gás nas praias do município

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta semana, operações de fiscalização dos carrinhos com GLP nas praias do Forte, na quarta-feira (28), e do Peró e das Conchas, nesta quinta-feira (29), com foco na prevenção de riscos, no combate a irregularidades e na garantia da segurança de trabalhadores e frequentadores dos locais

A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, ocorreu após um carrinho de churrasco pegar fogo na Praia do Forte, na terça-feira (27), com suspeita de adulteração no compartimento de gás. Equipes da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização e da Defesa Civil estiveram nas praias para verificar o cumprimento das normas municipais e as condições estruturais dos equipamentos utilizados pelos ambulantes.

Na Praia do Peró, dos 19 carrinhos vistoriados, quatro foram retirados temporariamente de circulação para adequação. Na Praia das Conchas, entre os 11 carrinhos fiscalizados, um foi retirado por estar em desacordo com as normas do município. Já na Praia do Forte, onde a vistoria foi intensificada em razão do incêndio registrado no dia anterior, 37 carrinhos foram inspecionados, sendo seis apreendidos ou retirados de circulação após a constatação de irregularidades.

No caso do incêndio na Praia do Forte, foi identificado que o carrinho havia passado por modificações estruturais após a vistoria anterior.

O coordenador da Defesa Civil, Marcus Dothavio, explicou que “o problema identificado no carrinho envolvido no incêndio foi o fechamento indevido de áreas que deveriam permanecer ventiladas, provocando o confinamento de gás, e a atuação preventiva da Defesa Civil busca orientar os ambulantes e evitar novos acidentes”.

O caso segue sendo analisado pelos órgãos competentes, enquanto as ações de fiscalização foram ampliadas de forma preventiva em todo o município.

“Esse episódio evidencia a importância da fiscalização contínua, especialmente na alta temporada, quando o fluxo de pessoas nas praias aumenta. O carrinho em questão sofreu modificações após a liberação durante o processo de recadastramento, o que compromete a segurança, e por isso estamos intensificando as fiscalizações para garantir que o que foi apresentado e aprovado na vistoria seja mantido”, explicou o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho.

Já o secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Vitor Sá, destacou que “o trabalho da fiscalização é verificar se os carrinhos estão de acordo com o padrão aprovado no licenciamento e, quando são identificadas alterações estruturais ou descumprimento das regras, o equipamento é retirado até que as adequações sejam realizadas, garantindo segurança e organização nas praias. Pedimos a colaboração dos ambulantes para que qualquer ajuste necessário seja comunicado imediatamente à secretaria, evitando transtornos”.