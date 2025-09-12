Pular para o conteúdo
Cabo Frio já está no clima do Dose Dupla: Seresta e Cachaça

O acontece nesta sexta (12) e sábado (13), a partir das 19h, no Boulevard Canal. Vai ter música, tradição e muito sabor na 1ª Feira de Cachaça + 1º Encontro de Seresteiros.

Atenção no trânsito: a partir das 5h de sexta, trechos da Avenida dos Pescadores e da Marechal Floriano ficam interditados. Quem vem do bairro São Bento deve passar pela Travessa Fernandes. Os bloqueios seguem até o fim do evento.

A Guarda Civil estará nos pontos de interdição orientando motoristas e pedestres.

Importante: não é permitida a entrada com garrafas ou recipientes de vidro. A regra vale para todos os eventos e praias da cidade, garantindo mais segurança pra todo mundo.

