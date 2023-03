Cabo Frio: Jardim Esperança e outros bairros recebem manilhas, banho de asfalto e tapa buracos

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Cabo Frio tem desempenhado várias ações toda semana.

Essa semana os trabalhos continuam no bairro do Jardim Esperança, que está sendo recapeado pelas ruas e avenidas, além de estar sendo feitas trocas de manilhas e operação tapa buracos. O secretário Vanderson Bento adotou o bairro como cuidar a fundo, enquanto se reuniu com alguns moradores para entender as demandas que eram necessárias.

Além do Jardim, outros bairros como Braga, Jardim Excelcior, Centro, Jardim Flamboyant, Boca do Mato foram agraciados pela presença da secretaria de obras. As obras estão por toda cidade para que seja mostrado diariamente que Cabo Frio está sendo movimentada. Na noite de terça feira (15) Vanderson fez uma postagem em suas redes sociais mostrando estar presente em uma das obras que na Avenida Américo Gomes da Fonseca, mas o destaque foi para o horário, 22h, onde demonstrou que hora não é um empecilho quando se tem força de vontade.

Vanderson também participou de poscasts dos programas A Voz do Povo e Rota 22, onde bateu um papo aberto e muito promissor das futuras etapas em sua gestão, e também esclareceu rumores.

(Assista na íntegra pelo link: https://mobile.facebook.com/Rota22PodCast/videos/758705305569732/?refsrc=deprecated&ref=sharing&_rdr).