Cabo Frio lança roteiro “Caminhos de Herança e Fé”

Em meio ao feriado em celebração a Corpus Christi, a Prefeitura de Cabo Frio vai apresentar um novo produto turístico para quem escolher Cabo Frio como destino ou quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história cristã católica na cidade, o roteiro religioso “Cabo Frio: Caminhos de Herança e Fé”. O novo roteiro será lançado nesta sexta-feira (20), a partir das 17h, em frente à Matriz Histórica, na Praça Porto Rocha.

A programação da cerimônia prevê a apresentação do roteiro histórico-religioso e também do Tour da Matriz Histórica, especifico para a Igreja construída na área central da cidade. O roteiro completo, feito a pé, passará por locais como Fonte do Itajuru, Convento Nossa Senhora dos Anjos, Museu de Arte Religiosa e Tradicional (MART), Capela de Nossa Senhora da Guia, Ponte Feliciano Sodré, Palácio das Águias, Biblioteca Municipal Professor Walter Nogueira, Coreto da Praça Porto Rocha, Matriz Histórica de Nossa Senhora da Assunção e o Museu e Casa de Cultura José de Dome. Após a apresentação do roteiro, uma encenação sobre Corpus Christi e a Coroação de Maria será realizada em frente à Igreja Matriz.

“Desde o início da gestão do prefeito Dr. Serginho trabalhamos com o fortalecimento de diversos segmentos turísticos, sempre de forma a complementar e valorizar ainda mais Cabo Frio enquanto destino. Nossa cidade é rica de belezas naturais, de história e também é um grande berço da fé católica. É a interligação entre esses recortes de fé, história e turismo que nos moveu a entregar esse novo produto turístico para que moradores e turistas possam conhecer um pouco mais de Cabo Frio”, disse Davi Barcelos, secretário de Turismo.

O Roteiro “Cabo Frio – Caminhos de Herança e Fé” surge para enaltecer a importância e potencialidade histórica e religiosa que Cabo Frio possui, expondo a cidade sob um outro ângulo, revelando bens tombados e preservados na área central. Sob a luz desse segmento turístico, nasce um novo produto voltado para o visitante que não quer apenas a motivação do destino de sol e praia, mas, além disso, quer conhecer os aspectos históricos e culturais como complemento à sua visita e estadia.

Além das informações técnicas dos atrativos que serão contemplados no roteiro a pé, quinze guias de turismo foram capacitados pela Secretaria de Turismo com um conhecimento complementar mais popular e despojado, com cultura popular cabofriense, causos e contos, passagens interessantes vividas nos pontos de visitação e que até hoje são lembradas pelos moradores. O roteiro aborda também a importância do Turismo de Experiência, aquele em que o visitante tem uma interação maior com a cultura e com a comunidade do destino.