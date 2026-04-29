Cabo Frio lança trecho Praia do Sudoeste da Trilha Translagunar, na quinta-feira 

Unindo beleza natural e prática esportiva, a Prefeitura de Cabo Frio lança na quinta-feira (07) o trecho Praia do Sudoeste da Trilha Translagunar. A atividade, que também celebra o Dia Nacional do Guia de Turismo, comemorado dia 10, começa às 8h e as inscrições para participação estão abertas clicando neste link. O ponto de encontro fica na Av. Adolfo Beranger Júnior, s/n, Vila do Sol, esquina com a Rua Camboinhas, na porteira de entrada da Praia do Sudoeste.

A Trilha Translagunar é um projeto colaborativo entre as secretarias de Turismo e Meio Ambiente dos municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Araruama e Saquarema, com apoio da Rede Brasileira de Trilhas, Instituto Escola do Mar, Geoparque Aspirante Costões e Lagunas e chancelado pela Unesco como atividade da Década do Oceano. A iniciativa visa conectar as praias lagunares através de uma trilha interpretativa. O objetivo principal é promover o ecoturismo e a valorização do meio ambiente no entorno da Lagoa de Araruama.

No trecho, serão percorridos 4,5 km, ida e volta, na Praia do Sudoeste em torno do maior sistema lagunar hipersalino em estado permanente da Terra. Por todo o caminho podem ser observados uma vegetação típica de restinga, com espécies endêmicas da flora de grande importância ecológica e uma rica avifauna. O trecho tem grau de dificuldade técnica moderado e tempo de duração 2h30. Os participantes devem levar água, protetor solar, repelente, além de vestir chapéu ou boné, blusa de manga longa UV, calça e calçado fechado.

SERVIÇO:

Trecho Praia do Sudoeste – Cabo Frio

Data: 07/05/2026

Horário: 8 h

Ponto de encontro: Av. Adolfo Beranger Júnior s/n esquina com Rua Camboinhas

Vila do Sol (referência: Porteira de entrada da Praia do Sudoeste)

Inscrição obrigatória: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePIoAfMUROCznF44v7XvW8CG_mNSI2rjU2I1A9Z5NLnpW0eQ/viewform?usp=dialog