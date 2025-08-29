Pular para o conteúdo
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Cabo Frio: Lorenzo recebe visita dos seus “amigões” da Comsercaf

Jornal de Sábado
IMG_1789

A Comsercaf viveu um momento que aqueceu o coração de toda a equipe

O pequeno Lorenzo, de apenas 3 anos, todos os dias espera ansioso a passagem dos coletores. Ele leva seu lixinho, cumprimenta os “amigões” e se despede com aquele sorriso puro que só uma criança tem.

A admiração é tanta que ele até veste o mesmo uniforme.

Portanto, a equipe não deixou esse carinho passar em branco: fizeram uma visita especial para retribuir o amor com um presente e muita emoção.

Porque no olhar das crianças está a verdade mais simples: todo trabalho merece respeito e reconhecimento.

Veja também

IMG_1834

Lote de 50 embalagens de uma marca de café suspeita de estar imprópria para consumo é apreendido em supermercado de Cabo Frio

IMG_1809

Defesa Civil de Búzios alerta para pancadas de chuvas

IMG_1808

Búzios abre oficialmente o BikerFest 2025 com shows e grande participação do público

IMG_1807

Câmeras para monitoramento de fauna no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado em Cabo Frio

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.