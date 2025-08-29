Cabo Frio: Lorenzo recebe visita dos seus “amigões” da Comsercaf

A Comsercaf viveu um momento que aqueceu o coração de toda a equipe

O pequeno Lorenzo, de apenas 3 anos, todos os dias espera ansioso a passagem dos coletores. Ele leva seu lixinho, cumprimenta os “amigões” e se despede com aquele sorriso puro que só uma criança tem.

A admiração é tanta que ele até veste o mesmo uniforme.

Portanto, a equipe não deixou esse carinho passar em branco: fizeram uma visita especial para retribuir o amor com um presente e muita emoção.

Porque no olhar das crianças está a verdade mais simples: todo trabalho merece respeito e reconhecimento.