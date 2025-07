Luiza Félix, moradora de Arraial do Cabo, acertou o carro do ex-marido, Lucas Pitta, com uma pedrada, na saída de um bar em Cabo Frio.

Nas redes sociais, Lucas disse que tem dois meses que não sai. “Até quando vou passar por isso? Se fosse ao contrário eu estaria preso”, disse.

Luiza já falou que quebrou o carro que está em seu próprio nome. “Quer carro? Compra um amor. Hoje é dia dele ficar com o filho e está no rolê”, disse.