Cabo Frio luta para que Cabana do Pescador não seja demolida

A Cabana do Pescador, uma construção feita por pescadores em 1940, entre as Praias do Peró e das Conchas, em Cabo Frio, pode em breve ficar livre do risco de demolição. Em audiência pública, nesta quarta-feira, dia 05, na praia convocada pela Justiça Federal, o município recebeu um prazo de 30 dias para apresentar projetos, com aprovação do INEA, de uso sustentável do patrimônio, que já foi cenário de novas, filmes e é o portão de entrada das trilhas do Morro do Vigia, as mais procuradas da Costa do Sol.

Autor do projeto-de-lei que tombou a cabana quando era deputado estadual, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, disse que a construção foi inspecionada por três secretários municipais e técnicos da Prefeitura e que dois projetos de uso sustentável da cabana já estão praticamente prontos para serem submetidos ao INEA (a construção fica em terreno de marinha e em parque estadual de proteção integral), ao Ministério Público e à Justiça Federal.



Autoridades e a comunidade aplaudiram a decisão da juíza federal Mônica Lúcia Botelho de ouvir todas as partes, inclusive a família dos herdeiros, antes de tomar a decisão final sobre o destino da cabana.

Dr. Serginho disse que está empenhado em preservar o patrimônio, conhecido popularmente como “Casa do Tufão” (cenário da novela Avenida Brasil), desde quando pediu o tombamento do local: “A Cabana do Pescador tem quase um século e precisa ser preservada, para a história, a cultura, o turismo e o meio ambiente de Cabo Frio e toda a Costa do Sol. A Justiça Federal está de parabéns por buscar o diálogo, como estamos fazendo nas nossas ações. O município vai fazer a sua parte para que a cabana não seja demolida. E também vamos transformar em referência ambiental o Peró logo após o Carnaval”, disse o prefeito.