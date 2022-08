Cabo Frio: Mais um homem é preso nesta tarde em operação no Manoel Corrêa

No dia de hoje, dia 16, por volta das 16h, Policiais Civis da 126ªDP de Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, com apoio de policiais militares do 25BPM, no desdobramento da Operação realizada na parte da manhã, recapturaram o nacional Waltemir M.D.S.

Waltemir se evadiu do Sistema Prisional no dia 03 de Fevereiro de 2015, onde se encontrava preso pelo crime de Furto Qualificado.

Waltemir, após levantamento de dados do setor de inteligência, foi capturado na Rua Sete, Manoel Correa, nesta cidade.