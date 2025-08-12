Cabo Frio: Mulher tem casa destruída em incêndio dez dias após explosão que matou filho e neta

Apenas dez dias após a explosão com álcool caseiro que matou o filho Pablo e a neta Lorena, Eva Maria teve sua casa destruída em um novo incêndio na noite deste domingo (10), no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e evitou que as chamas atingissem outras casas, mas não conseguiu salvar o cachorro da família, que morreu carbonizado. O fogo começou por volta das 19h40 e durou cerca de uma hora.

Segundo os moradores, uma panela com água estava sendo aquecida no fogão à lenha para o banho quando, com a força do vento, as chamas se espalharam para um armário e se alastraram rapidamente pelo imóvel. De acordo com relatos, a casa ficou destruída.

Relembre o Caso

A pequena Lorena morreu após sofrer queimaduras em 90% do corpo durante uma explosão provocada pelo uso de álcool para cozinhar, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. O acidente aconteceu na segunda-feira (22), no bairro Jardim Esperança.

De acordo com familiares, os pais improvisaram um fogareiro após o gás de cozinha acabar, usando álcool líquido em um recipiente no chão da cozinha. Ao tentar acender o fogo, ocorreu a explosão.

A avó da criança, que prestou os primeiros socorros, contou que ouviu o barulho e encontrou a neta com a fralda em chamas. A bebê foi levada para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos e, depois, transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos.

Na tragédia, o pai teve 80% do corpo queimado e morreu poucos dias após o ocorrido. Já a mãe, sofreu queimaduras em 50% e segue internada.