Cabo Frio permanece em Estado de Atenção devido à previsão de chuva

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Coordenadoria Geral de Defesa Civil, informa que o município permanece em Estado de Atenção nesta terça-feira (10). Nas últimas 24 horas, os índices pluviométricos registraram 22,6 milímetros e chuva na região central, e 3,4 milímetros em Tamoios.

Embora os volumes variem, a previsão para os próximos dias ainda é de instabilidade, com pancadas de chuvas de fraca a moderada. Por isso, as equipes da Prefeitura seguem nas ruas realizando monitoramento e atendimentos à população, com ações preventivas em diferentes bairros, como limpeza de bueiros, drenagem e reparos emergências nas áreas mais críticas.

Neste momento, as ações estão concentradas especialmente no Canal da Malhada, no Jardim Esperança, e na Avenida Independência e na Rua Sinagoga, ambas em Tamoios.

Por conta do solo encharcado, algumas áreas ainda estão alagadas e, para evitar ocorrências, a Defesa Civil de Cabo Frio orienta aos moradores sobre: cuidado em áreas próximas a encostas ou canais, além de evitar descartar lixo nas ruas para não obstruir o sistema de drenagem recém-limpo e, em caso de emergência, como rachaduras, estalos ou alagamentos graves, que acionem imediatamente os órgãos de segurança por meio dos contatos: 199 ou (22) 2647-0199.