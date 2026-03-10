Pular para o conteúdo

Cabo Frio permanece em Estado de Atenção devido à previsão de chuva

Jornal de Sábado
IMG_8251

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Coordenadoria Geral de Defesa Civil, informa que o município permanece em Estado de Atenção nesta terça-feira (10). Nas últimas 24 horas, os índices pluviométricos registraram 22,6 milímetros e chuva na região central, e 3,4 milímetros em Tamoios.

Embora os volumes variem, a previsão para os próximos dias ainda é de instabilidade, com pancadas de chuvas de fraca a moderada.  Por isso, as equipes da Prefeitura seguem nas ruas realizando monitoramento e atendimentos à população, com ações preventivas em diferentes bairros, como limpeza de bueiros, drenagem e reparos emergências nas áreas mais críticas.

Neste momento, as ações estão concentradas especialmente no Canal da Malhada, no Jardim Esperança, e na Avenida Independência e na Rua Sinagoga, ambas em Tamoios.  

Por conta do solo encharcado, algumas áreas ainda estão alagadas e, para evitar ocorrências, a Defesa Civil de Cabo Frio orienta aos moradores sobre: cuidado em áreas próximas a encostas ou canais, além de evitar descartar lixo nas ruas para não obstruir o sistema de drenagem recém-limpo e, em caso de emergência, como rachaduras, estalos ou alagamentos graves, que acionem imediatamente os órgãos de segurança por meio dos contatos: 199 ou (22) 2647-0199.

Veja também

IMG_8261

Vereador de Cabo Frio anuncia reforma da Praça da Gamboa

IMG_8260

Homem é preso por tráfico de drogas em Búzios

IMG_8258

Cabo Frio tem queda de mais de 30% na mortalidade infantil em 2025

IMG_8247

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 10