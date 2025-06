Cabo Frio: Polícia Civil faz operação contra ‘gatonet’ explorado por facção criminosa

A Polícia Civil do RJ iniciou na manhã desta terça-feira (24) uma operação contra a exploração de sinal clandestino de internet e televisão, ou “gatonet”, em áreas dominadas pela Comando Vermelho (CV) na capital fluminense, na Baixada e na Região dos Lagos. Houve uma intensa troca de tiros no momento em que os agentes chegaram no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Até às 8h, três homens haviam sido preso.

O objetivo da ação ‘Cabo de Guerra’ é cumprir 15 mandados de busca e apreensão no Rio, em Duque de Caxias, São Gonçalo e Cabo Frio para desarticular o esquema criminoso de imposição de serviços de internet pelo tráfico em comunidades.

Segundo as investigações, provedores clandestinos, com apoio da facção, impunham seus serviços de forma violenta à população. As práticas incluíam sabotagem de redes concorrentes, ameaças a moradores e comerciantes para que assinassem a internet do tráfico, além do uso de equipamentos furtados e veículos descaracterizados para as instalações.