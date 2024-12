Cabo Frio proíbe entrada de ônibus de turismo a partir de janeiro de 2025

A cidade de Cabo Frio, um dos principais destinos turísticos do Rio de Janeiro, anunciou que proibirá a entrada de ônibus de turismo a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A decisão foi comunicada pelo prefeito eleito, Dr. Serginho (PL), e faz parte de um conjunto de ações voltadas à reorganização do trânsito e à mobilidade urbana no município.

De acordo com o prefeito, o alto fluxo de ônibus turísticos tem gerado congestionamentos, dificuldades de circulação e impactos negativos nas áreas centrais, especialmente durante a alta temporada. “Precisamos repensar o trânsito em Cabo Frio, priorizando a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores e visitantes”, destacou Dr. Serginho.