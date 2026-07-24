 Cabo Frio promove Feira de Adoção Animal neste sábado (25)

A Prefeitura de Cabo Frio promove neste sábado (25), das 9h30 às 13h, mais uma edição da Feira de Adoção Animal, na Rua Itajuru, nº 68, no Centro. A ação é uma iniciativa da Superintendência Municipal de Proteção Animal, reunindo cães e gatos atendidos pelo Canil Municipal, que seguem à espera de um lar.

A feira tem como objetivo incentivar a adoção responsável, proporcionando aos animais resgatados a chance de encontrar uma família e receber os cuidados necessários. Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os pets disponíveis, tirar dúvidas sobre o processo e receber orientações sobre a posse responsável.

Todos os animais participantes passaram por avaliação veterinária e receberam a primeira dose das vacinas. Além disso, os adotantes poderão solicitar o agendamento da castração gratuita, conforme os critérios técnicos estabelecidos, considerando a idade e as condições de saúde do animal.

Para adotar um pet, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência, além de assinar um Termo de Responsabilidade, assumindo o compromisso de garantir o bem-estar do animal.

Quem desejar mais informações pode entrar em contato com o Canil Municipal pelo WhatsApp (22) 99778-2216, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, ou pelo e-mail canil.municipal@seap.cabofrio.rj.gov.br.

Serviço

Feira de Adoção Animal

Data: sábado, 25 de julho

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Rua Itajuru, nº 68 – Centro (em frente à loja de rações)