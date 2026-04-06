Cabo Frio promove poda arquitetônica em vias principais da cidade  

A semana começou com trabalho intenso de manutenção da arborização na Avenida Henrique Terra, bairro Palmeiras. A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, deu início, nesta segunda-feira (6), ao serviço de poda arquitetônica do arvoredo ao longo da via. A ação prevê a poda de mais de 60 árvores nos próximos dias, quando terá início a mesma atividade na Avenida Excelsior, no bairro Jardim Excelsior.

O serviço faz parte de um calendário fixo de manutenção urbana executado pela Secretaria em parceria com a Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf), que realiza o recolhimento e destinação do material recolhido após a poda, transportando o material de forma adequada e garantindo a limpeza da área.

Na Avenida Henrique Terra, as equipes realizam a poda de espécies nativas como aroeiras, ipês rosa e amarelo, pau-brasil e algodão da praia, entre outras.

“Esse serviço integra o programa ‘Cabo Frio Educada’ e busca promover o crescimento equilibrado, harmonioso e saudável das espécies, além de contribuir com a segurança dos pedestres e ciclistas que utilizam a via. Realizamos esse trabalho de forma periódica e ordenada, garantindo mais fluidez aos espaços urbanos”, explicou o Secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira.

Apesar de ser um serviço programado pela Prefeitura, a população também pode sugerir solicitar a poda (ou retirada de uma árvore) pelo telefone (22) 3199-1313, pelo e-mail arborizacaocf2026@gmail.com ou diretamente na secretaria, localizada à Rua José Bonifácio, 28, Centro.