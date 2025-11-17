Cabo Frio publica edital com 150 vagas de nível fundamental

A Prefeitura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, publicou o edital do seu novo processo seletivo com 150 vagas temporárias. A oferta é para o cargo de agente de postura, de nível fundamental.

Do total de oportunidades, 105 são para ampla concorrência, 30 para candidatos negros e indígenas e 15 para pessoas com deficiência.

Para se candidatar ao cargo de agente de postura é preciso ter, no mínimo, 18 anos e ensino fundamental completo. O salário será de R$1.267,07 para carga horária de 40 horas por semana.

De acordo com o edital, será assegurado o pagamento em valor não inferior ao salário mínimo nacional vigente, além de adicional de risco de vida correspondente a 40% do vencimento-base do cargo.

A lotação dos aprovados será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.

O contrato terá duração de 12 meses, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

O agente de postura será responsável por executar tarefas auxiliares às exercidas pelo fiscal de posturas, como:

acompanhar os fiscais de posturas em suas missões, auxiliando, no que for necessário,

ao cumprimento das respectivas atividades;

executar tarefas auxiliares relativas à fiscalização;

manter-se informado sobre a política de fiscalização, através de publicações oficiais e

especializadas;

apresentar periodicamente boletins de atividades realizadas;

instruir e orientar os contribuintes quanto ao cumprimento da legislação de Posturas do

Município;

participar da realização de diligências que visem resguardar os interesses do Município;

selecionar, coligir e examinar as informações necessárias à execução da fiscalização

externa; e

executar outras atribuições afins.

Resumo processo seletivo Cabo Frio RJ

Instituição: Prefeitura de Cabo Frio

Situação atual: edital publicado

Banca: própria

Cargos: agente de postura

Escolaridade: nível fundamental

Vagas: 150

Remuneração: R$1.267,07

Inscrições: 17 a 19 de novembro

Cabo Frio RJ terá inscrições presenciais até 19 de novembro

As inscrições serão aceitas de forma presencial, de 17 a 19 de novembro, das 9h às 17h, na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, localizada na Rua Governador Valadares, nº 326, bairro São Cristóvão.

O processo é gratuito e o candidato deve entregar a documentação exigida dentro de um envelope A4 ou ofício, de qualquer cor, com o requerimento de inscrição (anexo II do edital) colado na parte externa.

Os candidatos devem se atentar aos documentos exigidos, que incluem identidade e CPF, comprovante de escolaridade, declaração de experiência profissional e demais anexos obrigatórios.

Pessoas com deficiência ou autodeclaradas negras ou indígenas também devem apresentar os formulários específicos.

Os candidatos serão avaliados por prova de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório. Os pontos serão dados a partir da comprovação dos seguintes títulos:

ensino médio: 5 pontos;

graduação (em qualquer área): 7,5 pontos; e

pós-graduação (lato sensu): 10 pontos.

Também haverá pontuação para experiência profissional comprovada na função ou cargo correspondente. Veja:

até 6 meses: 10 pontos ;

; de 7 meses a 1 ano: 20 pontos ;

; de 1 ano e 1 mês a 2 anos: 30 pontos ;

; de 2 anos e 1 mês a 3 anos: 40 pontos ;

; de 3 anos e 1 mês a 4 anos: 50 pontos ;

; de 4 anos e 1 mês a 5 anos: 60 pontos ;

; de 5 anos e 1 mês a 6 anos: 70 pontos ;

; de 6 anos e 1 mês a 7 anos: 80 pontos ;

; de 7 anos e 1 mês a 8 anos: 90 pontos ;

; acima de 9 anos: 100 pontos.

A classificação será feita em ordem decrescente da soma do total de pontos obtido pelo candidato.

O resultado preliminar será divulgado em 25 de novembro, com prazo para recursos nos dias 26 e 27, e o resultado final está previsto para 3 de dezembro.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.