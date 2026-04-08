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Cabo Frio realiza intervenção na rede de drenagem na Rua Francisco Mendes, no Centro

Jornal de Sábado
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A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta terça-feira (7) a substituição de uma manilha danificada por tubo PEAD, na Rua Francisco Mendes, no Centro da cidade.

A intervenção teve como objetivo aprimorar o sistema de drenagem pluvial da via, aumentando a durabilidade da estrutura e reduzindo riscos de obstruções e alagamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas. O uso do tubo PEAD garante maior resistência e eficiência no escoamento da água.

A ação integra o cronograma contínuo de manutenção urbana executado pela Prefeitura, que vem intensificando os serviços em diferentes pontos do município para assegurar melhores condições de infraestrutura e mobilidade para a populaçã

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