Cabo Frio realiza intervenção na rede de drenagem na Rua Francisco Mendes, no Centro

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta terça-feira (7) a substituição de uma manilha danificada por tubo PEAD, na Rua Francisco Mendes, no Centro da cidade.

A intervenção teve como objetivo aprimorar o sistema de drenagem pluvial da via, aumentando a durabilidade da estrutura e reduzindo riscos de obstruções e alagamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas. O uso do tubo PEAD garante maior resistência e eficiência no escoamento da água.

A ação integra o cronograma contínuo de manutenção urbana executado pela Prefeitura, que vem intensificando os serviços em diferentes pontos do município para assegurar melhores condições de infraestrutura e mobilidade para a populaçã