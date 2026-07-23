Cabo Frio realiza maior captação de órgãos

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio realizou a terceira captação de órgãos da atual gestão, a maior feita até agora. A doação foi autorizada pela família do doador, um paciente do sexo masculino, de 58 anos, que veio a óbito no último fim de semana.

A cirurgia de captação de órgãos aconteceu no último domingo (19), no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal São José Operário, unidade que conta com a Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (E-DOTT), desde 2019. A cirurgia contou com a equipe da Central Estadual de Transplantes (CET-RJ) e Banco de Tecidos do INTO.

“A doação de órgãos traz uma nova oportunidade de vida para até oito pessoas que estão na lista de espera aguardando por um órgão. Por isso, imediatamente comunicamos a equipe da CET RJ, que veio e voltou de helicóptero para o Rio de Janeiro”, informou a secretária de Saúde, Beatriz Trindade.

A equipe do Hospital Municipal São José Operário desenvolve um trabalho de conscientização com a população sobre a importância da doação de órgãos e realiza buscas de potenciais doadores. O objetivo é levar qualidade de vida a pacientes que necessitam de um órgão para continuar sua vida. Desde a implantação do setor, foram realizadas 20 captações de órgãos, com isso, cerca de 160 pacientes que estavam em lista de transplante de órgãos foram assistidos.

“É muito importante que as pessoas manifestem o seu desejo de ser doador de órgãos com os seus familiares, pois isso agiliza o processo e salva vidas”, finalizou a secretária de Saúde.