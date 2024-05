Cabo Frio realiza nesta sexta ação para famílias beneficiárias do Bolsa Família

O Colégio Municipal Vereador Leaquim Schuindt, no Jardim Esperança, recebe nesta sexta (24), a partir das 9h, ação da Prefeitura de Cabo Frio para pesagem, cadastramento, atualização de dados e esclarecimento de dúvidas para acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

A iniciativa intersetorial vai contar com serviços de cadastramento e atualização de cadastros no CadÚnico, dentro do limite de senhas, checagem de peso, altura entre outras ações. Equipes do Centro Municipal de Alimentação e Nutrição (Ceman) vão prestar orientação nutricional.

A Secretaria de Educação também participa da ação buscando crianças que estão em idade escolar e não estão matriculadas e aquelas que estão matriculadas mas não são frequentes à escola.

Já a Secretaria de Assistência Social auxiliará os moradores na atualização do CadÚnico, e vai orientar as pessoas que precisam, por exemplo, inserir algum membro da família no cadastro do Governo Federal.