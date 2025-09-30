Cabo Frio realiza obras de manutenção no Jardim Esperança

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou intervenções de infraestrutura no bairro Jardim Esperança nos últimos dias. As equipes reconstruíram uma caixa de passagem, cinco tampas de PV e executaram o reparo em um afundamento de manilha.

Os serviços foram feitos na Avenida Américo Gomes da Fonseca e na Rua Caboclo, locais que apresentavam problemas na rede de drenagem.

“Foram intervenções muito importantes para o Jardim Esperança. Estamos com um cronograma de serviços e vamos chegar em todos os bairros da cidade”, afirmou o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal.