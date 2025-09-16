Pular para o conteúdo
Cabo Frio realiza operação educativa em Tamoios para desobstruir passeios públicos

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, realizou nesta segunda-feira (15) uma operação na Avenida Independência e Rodovia Amaral Peixoto, em Tamoios, com foco na desobstrução dos passeios públicos utilizados de forma irregular por comerciantes.

A iniciativa busca garantir a livre circulação dos pedestres e teve caráter educativo, orientando os comerciantes sobre a importância de manter as calçadas desobstruídas.

A operação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e seguirá sendo realizada em toda a cidade.

