Cabo Frio realiza reparos no sistema de drenagem no Monte Alegre e Jacaré

A Prefeitura de Cabo Frio realizou ações de manutenção no sistema de drenagem pluvial no Monte Alegre e no Jacaré, na última semana, com o objetivo de atender a antigas demandas dos bairros, proporcionando dignidade e qualidade de vida aos seus moradores.

Na Rua Silvia Magalhães, no Monte Alegre, a ação da equipe da Secretaria de Serviços Públicos acabou com o problema de esgoto a céu aberto, que incomodava a vizinhança. Foram substituídos 60 metros de tubulação e feitas duas caixas de passagem, de modo a desobstruir o sistema e impedir novos transbordamentos. O calçamento com paralelos foi refeito, ao fim do trabalho.

Já no Jacaré, o serviço foi realizado na Travessa Santo Onofre, onde foram trocados 80 metros de tubulação e feitas a manutenção de duas caixas que servem de poços de vistoria (PV). Por fim, o asfalto foi refeito no local onde o serviço foi executado.

“Não mediremos esforços, tempo e recursos para atender a população cabo-friense da forma como ela merece, não importa em qual bairro a pessoa resida. Essa é uma determinação expressa do prefeito Dr. Serginho”, reforça o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal.