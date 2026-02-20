Cabo Frio realiza replantio de mudas de mangue na Praia das Palmeiras

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, realizou na quinta-feira (19), o replantio de 40 mudas de diferentes espécies de mangue, na Praia das Palmeiras.
A iniciativa faz parte do cronograma de recuperação de áreas degradadas no município, processo conhecido como renaturalização. As mudas de mangue-branco, preto, vermelho e de botão foram produzidas no Horto Municipal.
Atualmente, a cidade é a única da Região dos Lagos a realizar o cultivo próprio dessas espécies.
“Esse cultivo estratégico permite que a Secretaria realize intervenções em áreas que necessitam de reforço na vegetação nativa. Reaquilibrando o ecossistema local”, explicou Jailton Nogueira, Secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento.