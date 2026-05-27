Cabo Frio realiza serviços de calcetagem no Caminho de Búzios

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nessa terça-feira (26) trabalhos de calcetagem no bairro Caminho de Búzios. A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção e recuperação da infraestrutura urbana do município.

Os serviços tiveram como objetivo melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança para motoristas e pedestres, além de promover a recuperação do pavimento em pontos que apresentavam desgaste.

De acordo com a administração municipal, as equipes seguem atuando de forma programada em diferentes regiões da cidade, intensificando os serviços de manutenção urbana e conservação das vias públicas.