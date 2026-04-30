Cabo Frio realiza treinamento para uso da plataforma do licenciamento digital

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou nessa terça (28) e quarta-feira (29) mais um ciclo de treinamento para o uso do novo Sistema de Licenciamento Digital. A capacitação foi direcionada aos profissionais da construção civil e aos servidores do município.

Em funcionamento desde fevereiro de 2026, a plataforma marca o avanço na desburocratização dos serviços públicos, com a transição definitiva dos processos físicos para o ambiente 100% online.

Até o momento, o sistema já registrou 63 processos digitalizados, apresentando uma curva de crescimento com 7 processos em fevereiro, 16 em março e 40 solicitações apenas no balanço parcial de abril.

“Atualmente, 63% dos processos estão em análise pelo poder público, enquanto 30% aguardam ações dos requerentes. O sistema reúne informações que identificam onde a tramitação pode ser acelerada, garantindo que a modernização se converta em uma entrega cada vez mais rápida para a população”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi.

A iniciativa garante maior transparência e eficiência, permitindo que arquitetos, engenheiros e proprietários acompanhem a tramitação em tempo real. Os dados iniciais também apontam melhorias significativas, como o fim do uso do papel, gerando uma economia estimada de R$ 12.497,31aos cofres públicos. Além disso, o impacto ambiental soma 126 mil litros de água poupados e a redução de 12.600 folhas de papel.