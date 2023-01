Cabo Frio recebe dois mil turistas amanhã na abertura da temporada de cruzeiros

Cerca de dois mil turistas desembarcam amanhã (20/01), às 8h, no Terminal de Transatlânticos de Cabo Frio, celebrando a retomada da temporada de cruzeiros na cidade, suspensa há dois anos por conta da pandemia. O navio que abre a temporada 2023 é o inglês Aurora P&O, com passageiros provenientes da “terra da Rainha”. Em março, o Voyager Of The Seas chega dia 05, com 675 canadenses e americanos em sua maioria. O desembarque, porém, é confirmado poucas horas antes, a depender das condições climáticas. Caso não estejam favoráveis, as embarcações podem ter a rota alterada.

A estimativa da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil) é de que o turista deste segmento gaste, em média, R$ 550 durante sua estadia nas cidades onde desembarcam, com alimentação, bebidas, presentes e passeios, sendo um segmento de grande relevância para o comércio.

“A volta dos transatlânticos é muito importante para nossa economia, uma vez que os turistas compram em nosso comércio, fazem passeios, contratam guias… E também podem ser incentivados a retornarem à Cabo Frio em outras oportunidades, hospedando-se na cidade”, avalia Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau.

De acordo com César Fernandes, diretor de Cruzeiros Marítimos do Convention, os navios colocam o nome de Cabo Frio em catálogos turísticos de diversos países, divulgando o destino para um público internacional diferenciado. “A cidade ganha uma publicidade gratuita, um investimento em imagem de proporções que nenhuma secretaria de Turismo teria condições de arcar. São empresas grandiosas que levam fotos e informações de Cabo Frio para um público de relevância para o destino”, finaliza.