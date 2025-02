Cabo Frio recebe nesta segunda mais de R$ 8 milhões provenientes do royalties

A cidade de Cabo Frio recebeu, na última quinta-feira, dia 23, um repasse de R$ 23.502.984,04 referentes aos royalties do petróleo.

Já nesta segunda-feira, dia 24, novos recursos foram depositados nos cofres municipais, totalizando mais R$ 8.878.441,92. Os valores são provenientes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e fazem parte da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural.

Com as retenções automáticas efetuadas pela União, o município acumula até o dia 24 de fevereiro de 2025 um montante de R$ 32.930.059,34 em royalties da ANP. Esses recursos são essenciais para a administração municipal, que enfrenta desafios fiscais e busca equilibrar as contas públicas.