Cabo Frio recebe novos contêineres para lixo domiciliar

Como parte da estratégia de reforço à limpeza urbana e à organização dos bairros, a Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) iniciou a instalação de novos contêineres exclusivos para o recolhimento de lixo domiciliar em pontos estratégicos da cidade.

A primeira etapa da ação contemplou a instalação de 240 contêineres no Primeiro Distrito, nos bairros Vila do Ar, Monte Alegre II, Peró, Jacaré, Cajueiro, Gamboa e na orla da Praia do Siqueira, além de parte do Jardim Esperança – no trecho que compreende a Rua Ézio Cardoso da Fonseca até a Vila do Ar. Em Tamoios, a instalação também está em andamento, com 96 contêineres distribuídos nos bairros.

De acordo com a Comsercaf, os equipamentos estão sendo colocados em locais onde a população já costumava deixar o lixo nas calçadas e esquinas, muitas vezes fora do horário de coleta, o que causava acúmulo de sujeira, mau cheiro e dispersão de resíduos pela ação de animais.

A autarquia reforça que os contêineres são destinados exclusivamente ao descarte de resíduos domiciliares acondicionados em sacos fechados. Não é permitido o descarte de entulho, lixo verde, restos de obras, móveis, eletrodomésticos ou materiais inservíveis. O uso incorreto pode comprometer o objetivo da ação, que é tornar os bairros mais limpos e organizados, além de facilitar o trabalho das equipes de coleta.

“A população tem um papel fundamental nesse processo. Estamos oferecendo uma estrutura mais eficiente, mas precisamos da colaboração de todos para manter a cidade limpa. O uso correto dos contêineres evita que o lixo se espalhe, atrai animais e cause transtornos para os próprios moradores”, destacou a presidente da Comsercaf, Jehann Costa.