Cabo Frio recebe o Festival da Liga do Natal nos dias 6 e 7 de dezembro

A magia do Natal vai tomar conta de Cabo Frio nos dias 6 e 7 de dezembro, quando a cidade recebe o Festival da Liga do Natal, que celebra 10 anos de história com uma programação especial, gratuita e pensada para todas as idades. O evento acontece na Praça da Cidadania, sempre das 16h às 21h, transformando o espaço em um grande cenário festivo de música, arte e tradição.

Nesta edição comemorativa, o público poderá aproveitar apresentações que misturam talento, emoção e memória afetiva. Entre elas, o show de Theo Bial, interpretando clássicos inesquecíveis de Chico Buarque, promete encantar apreciadores da música brasileira.

Outro destaque é a presença de Giuliano Eriston, vencedor do The Voice Brasil, que sobe ao palco com o grupo Samba da Benção para animar o público com uma roda de samba cheia de energia e espírito familiar.

A criançada também terá um espaço especial com o espetáculo natalino da Tia Dani, a alegria das Baleias Voadoras, além de muitas brincadeiras e sessões de contação de histórias. Serão dois dias de programação intensa, acompanhados daquele clima natalino que a cidade espera o ano inteiro para vivenciar.

O Festival da Liga do Natal é realizado pela Universus Produções em parceria com o Instituto Ecocult, com patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.

O secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, destaca a importância do festival para a cidade:

“Receber o Festival da Liga do Natal é motivo de grande alegria para nós. Além de fortalecer a agenda cultural do município, o evento promove encontros, encanta as famílias e reforça o espírito de união que o Natal representa. É uma celebração para toda a cidade, construída com muito carinho e acessível a todos.”

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL LIGA DO NATAL

Sábado 06/12

•16h às 19h – Atividades Interativas e Brincadeiras para toda Família

•⁠ ⁠18h – Apresentações Culturais – Grupo Atitude Dance

•⁠ ⁠19h – Espetáculo Liga do Natal

•⁠ ⁠20h – Show: Giuliano Eriston (The Voice) & Samba da Benção

Domingo 07/12

•⁠ ⁠16h às 19h – Atividades Interativas e Brincadeiras para toda a Família

•⁠ ⁠18h – Apresentações Culturais

•⁠ ⁠Tia Dani

•⁠ ⁠⁠Baleias Voadoras

•⁠ ⁠19h – Espetáculo Liga do Natal

•⁠ ⁠20h – Show: Theo Bial canta Chico Buarque