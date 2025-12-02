Cabo Frio recebe o Festival da Liga do Natal nos dias 6 e 7 de dezembro

A magia do Natal vai tomar conta de Cabo Frio nos dias 6 e 7 de dezembro, quando a cidade recebe o Festival da Liga do Natal, que celebra 10 anos de história com uma programação especial, gratuita e pensada para todas as idades. O evento acontece na Praça da Cidadania, sempre das 16h às 21h, transformando o espaço em um grande cenário festivo de música, arte e tradição.
Nesta edição comemorativa, o público poderá aproveitar apresentações que misturam talento, emoção e memória afetiva. Entre elas, o show de Theo Bial, interpretando clássicos inesquecíveis de Chico Buarque, promete encantar apreciadores da música brasileira.
Outro destaque é a presença de Giuliano Eriston, vencedor do The Voice Brasil, que sobe ao palco com o grupo Samba da Benção para animar o público com uma roda de samba cheia de energia e espírito familiar.
A criançada também terá um espaço especial com o espetáculo natalino da Tia Dani, a alegria das Baleias Voadoras, além de muitas brincadeiras e sessões de contação de histórias. Serão dois dias de programação intensa, acompanhados daquele clima natalino que a cidade espera o ano inteiro para vivenciar.
O Festival da Liga do Natal é realizado pela Universus Produções em parceria com o Instituto Ecocult, com patrocínio da Enel Distribuição Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.
O secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, destaca a importância do festival para a cidade:
“Receber o Festival da Liga do Natal é motivo de grande alegria para nós. Além de fortalecer a agenda cultural do município, o evento promove encontros, encanta as famílias e reforça o espírito de união que o Natal representa. É uma celebração para toda a cidade, construída com muito carinho e acessível a todos.”
PROGRAMAÇÃO FESTIVAL LIGA DO NATAL
Sábado 06/12
•16h às 19h – Atividades Interativas e Brincadeiras para toda Família
• 18h – Apresentações Culturais – Grupo Atitude Dance
• 19h – Espetáculo Liga do Natal
• 20h – Show: Giuliano Eriston (The Voice) & Samba da Benção
Domingo 07/12
• 16h às 19h – Atividades Interativas e Brincadeiras para toda a Família
• 18h – Apresentações Culturais
• Tia Dani
• Baleias Voadoras
• 19h – Espetáculo Liga do Natal
• 20h – Show: Theo Bial canta Chico Buarque