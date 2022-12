Cabo Frio recebe o primeiro transatlântico da temporada nesta quarta-feira

O verão em Cabo Frio começa, em grande estilo, com a chegada do primeiro transatlântico da temporada. O navio Seven Seas Mariner, de bandeira das Bahamas, aportará na costa cabo-friense na quarta-feira (21). O horário previsto para a chegada é 7h, quando os passageiros vão desembarcar no Terminal dos Transatlânticos, no bairro Passagem, onde serão recepcionados pela equipe da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. O desembarque será ao som do grupo Amadeus.

No Brasil, o Seven Seas Mariner fará escala no Rio de Janeiro, seguindo para Cabo Frio, com destino a Salvador (BA). Ao todo, 600 pessoas estarão a bordo. A visita ao município cabo-friense vai até às 19h. Para receber os visitantes, a Feira Cultural será montada no Terminal dos Transatlânticos, apresentando o que tem de melhor do artesanato local.

O navio bahamense é o primeiro da temporada 2022/2023. Outros dois têm escala prevista para Cabo Frio, nos dias 20 de janeiro e 5 de março. A secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Katyuscia Brito, destaca que todos os detalhes estão sendo preparados para que a recepção aos turistas seja um detalhe à parte.

“Receber bem esses visitantes é importante, pois deixa a lembrança que nunca mais será esquecida de nossa cidade, fazendo com que muitos retornem em outra oportunidade. Por isso, vamos montar a Feira Cultural e receberemos a todos ao som do Grupo Amadeus, mostrando o quanto somos receptivos. A temporada tem ainda outros dois transatlânticos, com escala prevista para Cabo Frio”, finaliza a secretária.