Cabo Frio recebe Oficinas de Desenvolvimento Regenerativo do Geoparque Aspirante Costões e Lagunas

Com organização da Secretaria Municipal de Turismo, o Geoparque Aspirante Costões e Lagunas vai realizar, nesta sexta-feira (24), das 9h às 16h, a oficina de desenvolvimento regenerativo, na sede do Projeto Albatroz, na Avenida Wilson Mendes

A atividade gratuita tem o objetivo de fortalecer a conexão entre pessoas, natureza e território. Interessados ainda podem se inscrever no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkRT_f8E6-8ZjF4ofznnplxAiMCWg6a8Bemx-1vC7DhJ19UQ/viewform?fbclid=IwVERDUAM5BUtleHRuA2FlbQIxMAABHrXqn-ZQDynNDv8fENj4ic2uXcZHcBFl3pRo0P1Vfi0XzkZhEg0EpR5zzF5-_aem_d1az5vQy1YwAg7DKymVImw

Essa última oficina é direcionada a moradores de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Casimiro de Abreu.

Na programação, durante a manhã, os participantes serão convidados a ampliar a percepção por meio de práticas sensoriais e vivências de conexão, seguidas de dinâmicas que estimulam o olhar coletivo sobre os potenciais e desafios locais.

Já no período da tarde, o grupo se dedica à criação do mapa afetivo e de ações regenerativas que contribuem para o fortalecimento da autenticidade e o desenvolvimento de uma Rota Regenerativa. Ao final, os participantes compartilham sobre a culinária afetiva que compõe as cidades envolvidas nessa oficina.

Cada participante é convidado a levar: um objeto ou imagem representando a autenticidade ou singularidade da sua vida ou do local de vínculo; Material/ folder existente ou recorte de revista; uma memória feliz do local de vínculo; um prato afetivo/típico (doce ou salgado) para o lanche coletivo.

Segundo a organização, cada oficina é única, refletindo a identidade e as histórias de cada município. Juntas, elas compõem um movimento de união, aprendizado e regeneração ao longo do território do Geoparque Aspirante Costões e Lagunas.

O evento é uma realização do Geoparque Aspirante Costões e Lagunas, com organização da Secretaria de Turismo de Cabo Frio e apoio do Projeto Albatroz e Paradiso Peró Praia Hotel.