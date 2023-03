Cabo Frio recebe visita técnica do Ministério do Turismo para projeto de ampliação e melhoria da infraestrutura náutica

Cabo Frio recebeu, nesta sexta-feira (17), a visita técnica do coordenador-geral de Mobilidade e Conectividade Turística do Ministério do Turismo (MTur), Matheus Linhares, para a elaboração de um anteprojeto de ampliação e melhoria da infraestrutura náutica. O município é um dos oito escolhidos em todo o Brasil, e o único do estado do Rio de Janeiro, para fazer parte do Projeto Infraestruturas Náuticas, uma parceria do Ministério do Turismo com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Além do representante do MTur, acompanharam a visita técnica o engenheiro José Francisconi, do Laboratório de Transporte e Logística da UFSC, as secretárias municipais de Turismo, Paula Pinheiro, e de Planejamento, Dhanyelle Garcia, e integrantes da Secretaria de Meio Ambiente, da Mobilidade Urbana, da Guarda Marítima e Ambiental e da Marinha do Brasil.

A primeira parte da inspeção foi feita de barco, pelo Canal Itajuru, no trecho que vai da Boca da Barra até o Boulevard Canal. De volta ao Terminal de Transatlânticos, a segunda etapa foi feita a pé, para observar o tráfego de embarcações e as condições estruturais dos decks e píeres existentes ao longo da orla da Passagem, na Rua Constantino Menelau. Finalizando as atividades na parte da manhã, a comitiva se dirigiu até a Praia do São Bento e a Praia do Siqueira.

O representante do Ministério do Turismo explica que a visita técnica tem o objetivo de visualizar as necessidades do município e conversar com as secretarias envolvidas, para que o projeto contemple os interesses de diversos segmentos envolvidos, como pescadores, turistas e demais interessados.

Segundo ele, entre os fatores para que o município tenha sido escolhido estão a quantidade de embarcações, a infraestrutura náutica existente, as belezas naturais e o trabalho de preservação ambiental.

“A primeira impressão é de que Cabo Frio é um município sensacional, muito bem estruturado, que está pronto para receber as melhorias necessárias para atender a todos os públicos. São oito municípios neste projeto-piloto, e Cabo Frio é um exemplo de atuação para outras cidades do Brasil. Nosso projeto vai contemplar o ordenamento territorial e o aproveitamento racional do espelho d’água”, afirma Matheus Linhares.

Para a secretária de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Paula Pinheiro, além da possibilidade de incrementar a infraestrutura náutica, o projeto é a oportunidade de buscar soluções para antigos problemas na cidade.

“Não se trata somente do desenvolvimento do turismo náutico, mas também da adoção de novas práticas de navegabilidade. Umas das metas é criar, ao longo do Canal Itajuru, até a Praia do Siqueira, pontos de táxis náuticos para facilitar a mobilidade da população e dos turistas, além de desobstruir o movimento de carros nas ruas. O objetivo é possibilitar, por exemplo, que uma pessoa saia da Passagem ou do Centro para chegar ao shopping por um táxi náutico”, explica ela.

Além de Cabo Frio, fazem parte dessa etapa Fernando de Noronha (PE), Foz do Iguaçu (PR), Peruíbe (SP), Corumbá (MS), Novo Airão (AM), São Lourenço do Sul (RS) e Natal (RN).

Segundo o Ministério do Turismo, a próxima etapa do projeto em Cabo Frio abordará o alinhamento técnico com demais órgãos estaduais e municipais, além da contratação dos serviços de campo necessários, como topografia, batimetria e sondagem. Haverá, também, a elaboração de estudo ambiental prévio, anteprojeto de engenharia, orçamento e proposta do modelo de custeio e exploração.