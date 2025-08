Cabo Frio receberá Festival de Vela

Cabo Frio será palco de um grande evento esportivo no próximo fim de semana. Entre os dias 8 e 10 de agosto, a Praia das Palmeiras receberá a primeira edição do Festival de Vela de Cabo Frio, reunindo atletas, instrutores e amantes do esporte náutico.

Organizado pelo Conselho Municipal de Turismo de Cabo Frio, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer e a CBVela (Confederação Brasileira de Vela), o festival contará com a participação de diversas classes convidadas: Snipe, ILCA, Dingue, Optimist, Rádio Controle “M”, Bico de Proa, Windsurf Slalom e Funboard, além do Hobie Cat 14 e 16.

Além das competições, o evento oferecerá aulas gratuitas de vela, abertas ao público, e atividades de capacitação para instrutores e técnicos.

Programação:

07/08 (quinta-feira)

• 9h às 17h – Chegada dos participantes, treino livre e montagem da estrutura.

08/08 (sexta-feira)

• 9h – Inscrições e recepção dos participantes.

• 10h30 – Início das aulas gratuitas de vela.

• 13h – Reunião com participantes, instrutores e técnicos. Prazo final para inscrições.

• 14h – Início das competições.

09/08 (sábado)

• 9h – Recepção dos participantes e do público.

• 9h30 – Aulas gratuitas de vela e capacitação de instrutores e técnicos.

• 10h30 – Reunião com participantes, instrutores e técnicos.

• 11h – Início das competições.

10/08 (domingo)

• 9h – Recepção dos participantes e do público.

• 9h30 – Aulas gratuitas de vela e capacitação de instrutores e técnicos.

• 11h – Início das competições.

• 15h30 – Premiação dos vencedores.