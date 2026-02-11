Cabo Frio reforça a segurança pública com destacamento do BPTur e nova base da Guarda Civil no Peró

Cabo Frio deu mais um passo no fortalecimento da segurança pública nesta terça-feira (10) com a inauguração do primeiro destacamento do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) no município e a reinauguração da Base Operacional da Guarda Civil Municipal, totalmente reformada. A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, representantes das forças de segurança, lideranças da sociedade civil, além de moradores e visitantes.

Participaram do evento o prefeito Dr. Serginho; o secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes; o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da PMERJ, coronel Marco Antônio Andrade; e o tenente-coronel André Vieira Gueiros, subcomandante do BPTur.

Para o prefeito, a entrega simboliza mais do que uma melhoria estrutural. “Disponibilizamos um serviço de excelência para o Peró e para toda a cidade. A união entre a Polícia Militar especializada em turismo e a Guarda Civil Municipal, aliada ao uso de tecnologia, câmeras e drones, amplia a capacidade de prevenção e garante respostas mais ágeis às ocorrências”, destacou.

O coronel Marcelo de Menezes Nogueira enfatizou a importância da iniciativa para um município com forte vocação turística. “A segurança se constrói com cooperação e diálogo. Cabo Frio possui características próprias, e o turismo é um dos seus principais motores econômicos. A presença do BPTur fortalece a proteção de quem mora e de quem visita, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento”, afirmou.

Com estrutura preparada para atender brasileiros e estrangeiros — especialmente visitantes da América Latina — o destacamento conta com policiais bilíngues capacitados para o acolhimento ao público. Além de ampliar a cobertura em Cabo Frio, a unidade também oferecerá apoio a cidades vizinhas, como Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. O Peró, que abriga duas praias certificadas com o selo Bandeira Azul, foi escolhido por sua relevância estratégica e turística.

O prédio passou por ampliação e modernização, incluindo troca de piso, pintura, novo mobiliário e a criação de espaços independentes para a Polícia Militar e a Guarda Civil, garantindo mais organização e eficiência no atendimento. A proposta é fortalecer a integração entre as corporações e otimizar o trabalho conjunto.

O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, ressaltou que a nova estrutura é resultado da parceria entre município e Estado, com investimentos em tecnologia, qualificação profissional e aprimoramento do atendimento à população. Já o inspetor-geral da Guarda Civil, Ângelo Amaral, afirmou que a base do Peró representa um novo padrão de atuação, com melhores condições de trabalho para os agentes e maior capacidade de resposta.

A iniciativa foi celebrada pelos moradores. Maria Parecida Nunes, residente no Pontal do Peró, destacou que a presença de um policiamento especializado traz mais tranquilidade ao bairro. A professora aposentada Maria José Cardoso Cortes também comemorou, ressaltando que a proximidade das forças de segurança reforça a sensação de proteção na região.

Durante a solenidade, o prefeito Dr. Serginho e o coronel Menezes receberam Moção de Aplausos da Associação Comercial e Turística da Costa do Peró (ACETUR), em reconhecimento ao compromisso com a ordem pública e o desenvolvimento regional. O evento contou ainda com apresentação da Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e tropa formada do 25º BPM.