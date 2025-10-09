Cabo Frio reforça fiscalização e lança novas medidas para ordenar o transporte turístico

A Prefeitura de Cabo Frio vai reforçar a fiscalização do transporte turístico para garantir mais ordem e respeito a quem atua de forma regular na cidade. O objetivo é combater o transporte clandestino e valorizar os trabalhadores locais, como taxistas e guias de turismo.

O anúncio foi feito no início da tarde desta quinta-feira (9), em frente à sede da Prefeitura, durante uma reunião do prefeito Dr. Serginho com os taxistas do município. Na ocasião, foram apresentadas as novas medidas de ordenamento do setor, que visam organizar o fluxo de veículos e fortalecer o turismo responsável.

Entre as ações, está o reforço da fiscalização no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), que passará a ter acompanhamento mais rigoroso das secretarias de Mobilidade Urbana e de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal.

O prefeito destacou que a cidade não vai permitir que transportes irregulares de outros municípios prejudiquem os profissionais de Cabo Frio. Ele anunciou que o município vai remunerar os taxistas credenciados no terminal: R$ 100 por corrida e R$ 300 por guia de turismo, como forma de valorização e incentivo ao fomento do destino e à economia local.

“Nós queremos que a economia circule dentro de Cabo Frio. O recurso que entra nos cofres do município pelo Documento de Arrecadação Municipal (DAM) será revertido em melhorias para a cidade, em infraestrutura turística, limpeza, banheiros e chuveiros nas praias. Nosso compromisso é com o trabalhador cabo-friense”, afirmou o prefeito.

Outra medida é o encaminhamento à Câmara Municipal de um projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativo, priorizando motoristas que residem em Cabo Frio.

De acordo com o prefeito, o reforço da fiscalização será ampliado, principalmente, durante os feriados e temporadas, com uso de drones e atuação integrada dos órgãos municipais para monitorar a chegada de turistas e o cumprimento das regras.

A Secretaria de Turismo também vai intensificar a fiscalização de veículos de turismo com destino a casas de aluguel, permitindo o ingresso apenas para hospedagens regularizadas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e devidamente registradas junto à pasta. A ação visa coibir a operação irregular de hospedagens e empresas não autorizadas.

As novas medidas visam fortalecer o turismo responsável, garantir justiça para quem atua de forma legal e promover um ordenamento que beneficia toda a cidade.