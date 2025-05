Cabo Frio: Rei e Rainha do Mar está com inscrições abertas

As praias do Peró e das Conchas, em Cabo Frio, voltarão a receber as provas do circuito Rei e Rainha do Mar, o maior festival de esportes de praia do mundo. Pela terceira vez desembarcando no município, as provas acontecerão no dia 8 de junho, a partir das 7h, marcando a primeira etapa do circuito. . As inscrições estão abertas neste link.

Estão confirmadas provas de natação no mar (Open 500m, Sprint 1K, Classic 2K e Challenge 4K) – sendo as duas últimas com a oportunidade de dar a volta no Morro do Vigia –, corrida na areia (Beach Run 3K e Trail Run 7K, que explora as famosas dunas da região) e provas kids, consolidando-se como um evento para toda a família. De acordo com a organização, a previsão é de que o evento reúna mais de dois mil atletas, entre amadores e profissionais.

Com a última edição realizada em Cabo Frio em 2023, o evento retorna à cidade, valorizando as belezas naturais da Praia das Conchas e da Praia do Peró. O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, comemorou o retorno dessa grande realização esportiva.