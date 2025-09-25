Cabo Frio se prepara para o Réveillon com reunião de instruções sobre queima de fogos

Representantes de Cabo Frio participaram, na manhã desta quarta-feira (24), da primeira reunião de instruções para a queima de fogos do Réveillon 2026, realizada na Capitania dos Portos de Cabo Frio. O encontro foi conduzido pelo suboficial da Marinha, Alcir Soares de Mendonça, e pelo capitão-tenente, Filipe Queiroz, e contou também com a presença de representantes de São Pedro da Aldeia e Araruama.

Na ocasião, os participantes receberam o documento com as normas e procedimentos estabelecidos pela autoridade marítima, que reúne orientações sobre segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição. O material detalha as exigências técnicas para as balsas de apoio, rebocadores, plano de fundeio, sinalização náutica e autorizações necessárias para a realização do espetáculo pirotécnico.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, destacou a importância do planejamento antecipado: “Estamos trabalhando com antecedência para que tudo ocorra de forma segura. Nossa prioridade é que a população e os visitantes aproveitem o Réveillon com tranquilidade, sem imprevistos.”

O secretário de Turismo, Davi Barcelos, reforçou o compromisso com a experiência do público: “Queremos que cada pessoa que esteja em Cabo Frio na virada do ano se sinta acolhida e segura. O alinhamento entre os órgãos garante que o evento seja bonito, organizado e inesquecível para todos.”

Pela Prefeitura de Cabo Frio, participaram também: o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral; o coordenador do Grupamento Operacional de Praia, Franklim; e Ricardo Medida, da Superintendência da Guarda Marítima e Ambiental; Weverton Andrade e Marcelo Agualusa, da Secretaria Adjunta de Eventos; e Aline Silvério, da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento.

Uma nova reunião será agendada para o próximo mês, a fim de alinhar os últimos detalhes e confirmar todos os pontos necessários para a virada de ano.