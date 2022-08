Cabo Frio sedia 4ª Edição da Feira de Fornecedores da Hotelaria e Gastronomia

Com objetivo de levar novidades e variedades para empresários locais e fomentar o setor de infraestrutura turística, Cabo Frio vai sediar a 4ª Edição da Feira de Fornecedores da Hotelaria e Gastronomia. Promovido pela Associação de Hotéis da cidade, com apoio da Prefeitura, o evento é gratuito e acontece no Clube Náutico, nos dias 17 e 18 de agosto.

A Feira contará com 27 expositores nas áreas de produtos e serviços, roupas de cama, mesa e banho, além de equipamentos, utensílios e serviços. De acordo com a associação, a expectativa é que cerca de 200 pessoas visitem o espaço por dia.

No dia 17, às 13h, haverá cerimônia de abertura para a imprensa, autoridades e expositores. Já no dia 18, a programação começa às 10h, com uma Sessão de Negócios comandada pelo Sebrae, que acontece até o meio-dia.

Nos dois dias de feira, a abertura para o público será às 14h com encerramento às 21h. Durante a tarde, acontecerão palestras simultaneamente às exposições.

A espaço terá ainda um lounge, onde acontecerão as apresentações do músico Daniel D’Dane, além de uma área recreativa gratuita para os visitantes e área kids.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 18 de agosto

15h30 às 16h30 – Palestra Turisrio com o tema “Novos rumos do turismo no estado do Rio de Janeiro”, com Sérgio Ricardo de Almeida, presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio);

16h30 às 17h30 – Palestra Hurb, com o tema “Redes sociais e criação de conteúdo para os meios de hospedagens”, com Antônio Gomes (Sênior SVP) e Perla Beniz (Executiva de Contas);

17h30 às 18h30 – Palestra ABIH, com o tema “Otimização dos recursos e inovação para a hotelaria”, com Alexandre Moraes (coordenador Estadual da ABIH-RJ) e Marcio Fillipy (gerente comercial dos Hotéis Vilarejo).

Dia 19 de agosto

15h30 às 16h30 – Rodada de aprendizado com a palestra da Inter TV (afiliada a TV Globo);

16h30 às 17h30 – Palestra da CVC, com o tema “Oportunidades no Mundo Corporativo”, ministrada por Lara Alessandra Ferreira e Leonardo Ferreira Calvano;

17h30 às 18h30 – Palestra da analista de Negócios Digitais da Coordenação de Mercado do Sebrae RJ, Naira Cansanção Silva, com o tema “Mídias sociais para meios de hospedagem e alimentação fora do lar”.

SERVIÇO:

Data: 17 e 18 de agosto

Local: Clube Náutico

Endereço: Rua dos Meros, 10, bairro Ogiva – Cabo Frio