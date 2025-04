Cabo Frio tá construindo um novo jeito de fazer segurança pública

A cidade concluiu as reuniões que vão guiar o Plano de Segurança 2025-2034. Cabo Frio foi umas das 20 cidades selecionadas pelo Governo Federal para receber suporte na estruturação de um observatório local, responsável pela coleta e análise de dados cruciais para a construção de políticas públicas eficazes.

Com apoio do Ministério da Justiça e do CRISP, o plano une dados + estratégia + participação das secretarias.

Tudo focado em prevenção, integração e decisões mais inteligentes.

Agora é transformar as ideias em ações. Vem aí um novo capítulo pra segurança de Cabo Frio!